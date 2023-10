Il Cairo, 'la situazione a Gaza è pericolosa, fornire soccorsi'

"La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è pericolosa ed è necessario unire gli sforzi per porre fine alla guerra in corso e fornire aiuti umanitari e soccorsi ai palestinesi nella Striscia". Lo ha affermato il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry nell'incontro al Cairo con il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente e il commissario generale dell'Unrwa.

Shoukri ha sottolineato il pieno sostegno dell'Egitto affinché gli organi competenti delle Nazioni Unite "svolgano il loro importante ruolo nel garantire la regolarità dei servizi vitali e l'arrivo di materiali di soccorso alla popolazione della Striscia di Gaza" e ha anche espresso "la profonda preoccupazione dell'Egitto per l'attentato che ha colpito una scuola dell'Unrwa che ospitava famiglie sfollate nella Striscia di Gaza".

Il ministro ha infine ribadito che una "soluzione globale e giusta alla questione palestinese è l'unica garanzia per raggiungere la pace e la coesistenza pacifica tra i partiti palestinesi e israeliani, secondo la soluzione dei due Stati".

Israele ha chiuso i suoi valichi con la Striscia di Gaza, il che significa che il valico di Rafah, controllato dall'Egitto, è l'unica via possibile per i civili in entrata e in uscita. Ma solo ieri l'Egitto ha chiuso il passaggio dopo gli attacchi aerei israeliani nell'area.



