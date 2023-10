Fmi, debito pubblico mondiale eguaglierà il Pil nel 2030

Il debito pubblico mondiale continua a crescere e alla fine del 2030, se continuerà a salire agli attuali tassi, eguaglierà il Pil globale. Nel fiscal monitor il Fondo Monetario Internazionale sottolinea come stia salendo anche la spesa per interessi.

"Per tutti i Paesi - spiega il direttore degli affari di bilancio del Fmi Vitor Gaspar - è divenuto difficile bilanciare le finanze pubbliche visto che è cresciuta la domanda per la spesa pubblica e le aspettative su cosa lo stato può e dovrebbe fare".



