Finlandia, gasdotto fuori servizio 5 mesi per riparazioni

- HELSINKI, 11 OTT - Il gasdotto Finlandia-Estonia resterà per cinque mesi fuori servizio per le riparazioni, secondo quanto segnala l'operatore.

I lavori di riparazione del gasdotto che collega la Finlandia all'Estonia dureranno "almeno cinque mesi", secondo le stime del direttore del "Balticconnector".

Il gasdotto, realizzato fra il 2018 e il 2019 per aiutare Helsinki ad essere autosufficiente energeticamente rispetto alla Russia, è stato chiuso domenica a seguito di una perdita, che le autorità finlandesi sospettano essere "il risultato di un intervento esterno".



