La Borsa di Tokyo avvia la seduta in leggero rialzo, in scia all'accelerazione del mercato azionario statunitense e il ridimensionamento dei rendimenti dei titoli di stato e delle quotazioni del greggio.

In apertura il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,23% a quota 31.819,94, con un aumento di 73 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a perdere terreno sul dollaro a 148,50 e sull'euro a 157,50



