La Borsa di Hong Kong apre la seduta in forte rialzo, in base alle indiscrezioni sulle misure all'esame del governo cinese per stimolare la crescita: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dell'1,65%, a 17.956,83 punti. Il Composite di Shanghai cresce dello 0,34% a 3.085,70 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,25% a quota 1.906,14.



