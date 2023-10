"Come sapete il Belgio svolge un ruolo chiave nel commercio internazionale dei diamanti. E' nostra intenzione eliminare del tutto i diamanti russi dal nostro mercato, per fare questo serve un sistema di tracciabilità totale. I diamanti insanguinati russi non saranno più usati per finanziare la guerra russa". Lo ha detto il premier belga, Alexander De Croo, durante una conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.



