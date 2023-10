Tre giornalisti palestinesi uccisi in raid aereo Israele

- ROMA, 10 OTT - E' morto anche il terzo giornalista palestinese rimasto ucciso con due colleghi in un attacco aereo israeliano che ha colpito un edificio residenziale vicino al porto di Gaza City. Lo hanno annunciato un sindacato dei giornalisti e un funzionario. Nelle prime ore di questa mattina era stata diffusa la notizia della morte di due di loro. Il terzo, rimasto ferito gravemente, è morto in mattinata.

Il sindacato locale dei giornalisti ha annunciato in un comunicato "il martirio di tre giornalisti nella Striscia di Gaza durante l'attuale aggressione israeliana". Il direttore dell'ufficio media del governo guidato da Hamas, Salameh Maarouf, ha fornito le identità delle vittime: Said al-Taweel, Mohammed Sobboh e Hisham Nawajhah.



