Mattarella, Pnrr occasione storica, ora impegno di tutti

Il Pnrr è "un'occasione storica per l'Italia, e lo è anche per l'Europa. La sua piena riuscita è un interesse comune, che merita tutto l'impegno e la solidarietà di cui la nostra società è capace". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando all'Aquila all'Assemblea nazionale delle province d'Italia. "Ma il Pnrr è un banco di prova pure per le Province, chiamate a essere importanti soggetti attuatori di molti progetti. L'UPI ha segnalato criticità nei processi di pagamento e alcune serie problematiche tecniche relative alle piattaforme di rendicontazione. Sono questioni - ha sottolineato - da esaminare con attenzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA