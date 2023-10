Fmi,presto per capire effetti economici del conflitto in Israele

"E' ancora troppo presto" per capite gli effetti sull'economia dal conflitto in Israele e nelle striscia di Gaza. Lo ha detto il capo ufficio studi dell'Fmi Pierre-Olivier Gourinchas rispondendo a una domanda sul tema alla presentazione del world economic outlook a Marrakech, stilato prima dell'esplosione del conflitto.

"Siamo molti tristi per la perdita di vite umane" ha detto "osserviamo con molta attenzione la situazione" aggiungendo di sperare in una "rapida soluzione" del conflitto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA