Avvio positivo per le Borse europee che provano a superare le paure legate al conflitto in Israele confidando in una fine della stretta monetaria, alimentata dalle dichiarazioni di alcuni componenti della Fed. A Parigi l'indice Cac 40 avanza dello 0,93%, a Londra il Ftse 100 sale dello 0,94% mentre a Francoforte il Dax, dopo le prime contrattazioni, guadagna l'1,2%.



