Borsa: l'Asia sale con la Fed, frena il petrolio

Buona intonazione per le Borse asiatiche, che rimbalzano in scia a Wall Street e alle scommesse sulla fine del ciclo rialzista della Fed. Tokyo sale del 2,4%, Hong Kong dell'1,1%, Sydney dell'1% mentre restano indietro Seul (-0,2%), Shanghai (-0,6%) e Shenzhen (-0,3%), penalizzate dal rischio che lo sviluppatore immobiliare cinese County Garden possa finire in default.

Avanzano decisi anche i future sull'Europa, con l'Euro Stoxx 50 in progresso di quasi un punto percentuale e il Dax dello 0,8% mentre sono poco mossi quelli su Wall Street, con i mercati che cercano di superare lo shock per gli scontri tra Hamas e Israele, nella speranza che il conflitto non degeneri ulteriormente allargandosi ad altri Paesi.

Il vice presidente della Fed Philip Jefferson ha detto che la banca centrale americana potrebbe "procedere con cautela" sui tassi, alla luce dei recenti rialzi dei rendimenti dei Treasury, i titoli di stato americani, mentre per la presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, la loro corsa potrebbe ridurre la necessità di un'ulteriore stretta. I decennali statunitensi cedono 15 punti base, con il rendimento che scende al 4,64%, nella loro miglior seduta da marzo.

Intanto sul mercato energetico, scosso dalle tensioni mediorientali, frena il petrolio, che cede lo 0,6%, con il Wti a 85,82 dollari al barile, mentre continua la corsa il gas europeo, con i future Ttf che salgono a 44,5 euro al megawattora (+1,2%).



