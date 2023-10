Bankitalia, ad agosto tassi sui mutui salgono al 4,67%

Ad agosto i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (tasso annuale effettivo globale, Taeg) si sono collocati al 4,67 per cento, in rialzo rispetto al 4,58 di luglio. Lo comunica Bankitalia nella serie Banche e moneta. La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 27 per cento (come nel mese precedente), precisa via Nazionale. Il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,63 per cento (10,48 nel mese precedente).



