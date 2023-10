Xi, rapporti Cina-Usa destinati a pesare su futuro umanità

Le relazioni tra Cina e Usa sono destinate ad avere un impatto sul "destino dell'umanità": il presidente Xi Jinping, nelle battute iniziali dell'incontro con il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer e la sua delegazione bipartisan in visita in Cina, ha detto che "il modo in cui Cina e Usa vanno d'accordo di fronte a un mondo di cambiamenti e disordini determinerà il futuro e il destino dell'umanità".

I legami tra i due Paesi sono "la relazione bilaterale più importante al mondo. Ho detto molte volte, anche a diversi presidenti, che abbiamo 1.000 ragioni per migliorare le relazioni, ma nessuna per rovinarle".



