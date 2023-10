Vertice a 5 leader, tutela degli ostaggi la priorità

"I cinque Capi di Stato e di Governo hanno espresso un fermo sostegno ad Israele e un'inequivocabile condanna degli spaventosi atti criminali di Hamas, che hanno causato un terribile numero di vittime innocenti, inclusi bambini, donne ed anziani. Si è quindi discusso delle iniziative politiche più urgenti da intraprendere insieme. La tutela della vita degli ostaggi, a partire dai bambini anche di tenera età, è una priorità assoluta e su di essa si concentreranno gli sforzi diplomatici". Lo riferisce Palazzo Chigi dopo la riunione a cui ha partecipato la premier Giorgia Meloni con Joe Biden, Rishi Sunak,Emmanuel Macron e Olaf Scholz.

"Il Presidente Meloni, nel riaffermare il diritto di Israele a difendersi, ha indicato la necessità di operare per evitare un ampliamento della crisi a livello regionale e per tutelare la popolazione civile coinvolta". Lo riferisce Palazzo Chigi dopo la riunione a cui la premier ha partecipato con Joe Biden, Rishi Sunak, Emmanuel Macron e Olaf Scholz per l'esame "della grave crisi apertasi dopo il barbaro attacco di sabato scorso perpetrato da Hamas ai danni dello Stato di Israele".

"I cinque Capi di Stato e di Governo - viene spiegato - hanno concordato di mantenersi in costante contatto nel prosieguo della crisi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA