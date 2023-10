Ue, nuove incertezze su crescita con attacchi terroristici

"Secondo le previsioni della Commissione europea la crescita dovrebbe raggiungere l'1,5% l'anno prossimo ma non dobbiamo dimenticare le grandi incertezze. Ovviamente, i recenti attacchi terroristici sono un nuovo esempio tragico di questa incertezze, ma anche un esempio della fragilità della scena internazionale". Lo ha detto Nicolas Schmit Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione, nel proprio intervento alla sessione pubblica del Consiglio Ue Occupazione, politica sociale, salute e consumatori, in corso a Lussemburgo.

