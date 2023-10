Meloni, la tragedia del Vajont doveva essere evitata

"Oggi ricordiamo il tragico disastro del Vajont, una ferita profonda nella nostra storia. Quasi 2 mila vittime, interi paesi spazzati via, una tragedia che poteva e doveva essere evitata". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando che "a distanza di 60 anni, il ricordo del Vajont resta un monito per tutti noi. Non dobbiamo dimenticare quanto è costata l'irresponsabilità umana in quella terribile notte del 9 ottobre 1963 a una Comunità che era pienamente consapevole dei rischi, ma che rimase inascoltata".

"In memoria di quella terribile tragedia, una ferita ancora impressa all'Italia tutta, il nostro impegno affinché eventi simili non si ripetano mai più nella nostra Nazione - aggiunge la premier -. Nel ricordo delle vittime del Vajont continueremo a lavorare per un'Italia più sicura".



