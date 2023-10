Meloni, a Caivano avanti con determinazione

"Restituiremo questi territori alle famiglie e ai tanti cittadini perbene che desiderano vivere in sicurezza e costruire un futuro migliore per i loro figli.

Avanti con determinazione". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni rilanciando le dichiarazioni dei giorni scorsi di don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde, secondo cui "da quando" la presidente del Consiglio "è venuta a Caivano è stata intensificata la presenza della Polizia e dei Carabinieri in piazza, e lo spaccio non dico che sia finito del tutto, ma è diminuito notevolmente".

"Le parole di Don Patriciello, che continuo a ringraziare per il suo impegno quotidiano e per la cura nei confronti di tutta la comunità di Caivano, sono per noi motivo di ispirazione a fare sempre meglio e a porre definitivamente fine alle zone franche - aggiunge Meloni -. Anche in vista del termine dei lavori di bonifica da parte degli specialisti del genio dell'Esercito Italiano nel centro sportivo Delphinia".



