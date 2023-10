L'investitore Nelson Peltz sale in Disney, vuole un posto in cda

Nelson Peltz, il miliardario fondatore di Trian partners, ha aumentato la sua quota in Walt Disney e si appresta a rilanciare la sua campagna per ottenere posti nel consiglio di amministrazione di Topolino. Trian ha una quota di oltre 2,5 miliardi di dollari, ed è uno dei maggiori azionisti di Disney. Peltz lo scorso febbraio aveva abbandonato la sua battaglia per sedersi nel board ma, alla luce dela rafforzamento della sua quota, intende ora provarci di nuovi.





