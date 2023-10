Creare "uno Stato palestinese che, come previsto dalle decisioni dell'Onu, viva fianco a fianco con Israele", è la via per risolvere la crisi in Medio Oriente, ma con la loro "politica distruttiva" gli Usa cercano di impedirlo.

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov incontrando a Mosca il segretario generale della Lega Araba Ahmed Aboul Gheit. Lo riferiscono le agenzie russe.



