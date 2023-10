Gb: Labour a congresso su cresta sondaggi, promesse su sanità

Entra oggi nel vivo a Liverpool, con la prima giornata piena di dibattito dopo l'inaugurazione di ieri pomeriggio, la conferenza annuale del Labour britannico di sir Keir Starmer, appuntamento congressuale destinato a preparare la campagna elettorale per il cruciale voto politico previsto nel Regno fra la fine del 2024 e le primissime settimane del 2025. Voto a cui la maggior forza d'opposizione si presenta sull'onda dell'ottimismo proiettato dai sondaggi (oltre che dai risultati delle ultime suppletive) che le accreditano 15-20 punti di vantaggio sui Conservatori del premier Rishi Sunak: evocando la concreta prospettiva di tornare al potere dopo quasi 15 anni e quattro sconfitte elettorali consecutive (2010, 2015, 2017, 2019).

La protagonista di giornata è Rachel Reeves, cancelliera dello Scacchiere ombra e responsabile moderata della politica economica nella squadra di sir Keir, il cui intervento ci concentra sull'impegno a recuperare - almeno in parte - quanto imputato agli sprechi e alle truffe perpetrate ai danni del servizio sanitario nazionale (Nhs) durante la pandemia di Covid sotto il governo Tory: costati ai contribuenti secondo le stime fino a 7,2 miliardi di sterline. Denaro da destinare a progetti di "infrastrutture" strategiche per il Paese nelle sue parole, senza incidere ulteriormente sul debito pubblico; e lasciando per il resto intatto il ridimensionamento di tutte le promesse più progressiste preannunciato in questi mesi in nome di una svolta quasi neo-blairiana da forza di governo già in pectore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA