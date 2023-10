Esordio boom anche in Italia per il sequel de L'esorcista

Esordio boom per L'esorcista - Il credente, sesta pellicola della saga ma soprattutto il sequel diretto de L'esorcista, il primo in cui l'attrice Ellen Burstyn riprende il ruolo di Chris MacNeil dopo il primo capitolo: sull'onda del successo negli Usa la pellicola ha fatto nel solo week end oltre un milione di incassi (1.192.127).

Il film diretto David Gordon Green ha surclassato Assassinio a Venezia: il Poirot di Kenneth Branagh, alla quarta settimana sul grande schermo, cede la sua prima posizione e si posiziona secondo con poco meno di 600mila euro (574.924) di incassi nel week end ma ben oltre 7 milioni di incassi totali (7.211.226).

Slitta di una posizione, dal secondo al terzo posto, anche l'horror Talk to me: il film australiano, esordio degli youtuber Danny e Michael Philippou, uscito da due settimane, ha incassato 444mila euro nel fine settimana e 1 milione 405mila complessivi.

Esordio da quinto in classifica, invece, per Volevo un figlio maschio: la commedia diretta da Neri Parenti, con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua, ha incassato poco meno di 382mila euro.

Scende invece decimo in classifica, dal sesto posto, Oppenheimer che con altri 243mila circa euro raccolti nel week end porta gli incassi totali a circa 27 milioni 400mila euro.

Risale invece dall'ottavo al settimo posto in classifica Io capitano di Garrone, designato dall'Italia per la corsa all'Oscar per il miglior film internazionale, raccoglie oltre 300mila euro (323.340) nel fine settimana e quasi 3 milioni di euro totali di incassi (2.985.926).



