Contro il caro bollette ipotesi uso 1,3 miliardi di fondi Ue

L'Italia e la Commissione europea stanno discutendo una proposta di riprogrammazione dei fondi regionali Ue per un importo stimato in circa 1,3 miliardi per aiutare le famiglie a far fronte al caro energia. Lo apprende ANSA da fonti della Commissione europea.

Nell'ambito del programma Safe, che prevede la riprogrammazione di 4 miliardi dei fondi di coesione per misure contro il caro bollette a favore delle Pmi e delle famiglie, "restano circa 3,3 miliardi", ha detto la Commissaria Ue alle politiche regionali e urbane Elisa Ferreira parlando in conferenza stampa all'avvio della settimana europea delle regioni.



