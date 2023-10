Borsa: l'Asia a ranghi ridotti chiude in calo

Le Borse asiatiche a ranghi ridotti chiudono in calo, con gli investitori che guardano agli sviluppi della guerra in Israele dopo l'attacco di Hamas. Sotto i riflettori anche la riunione della Banca mondiale e del Fondo monetario in Marocco dove si attendono spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte dei tassi d'interesse.

Mercati chiusi per festività per Giappone e Corea mentre Hong Kong ha deciso di fermare le contrattazioni del mattino a causa del passaggio del tifone Koinu. Con gli scambi ancora in corso si avviano verso la chiusura in calo Shanghai (-0,3%), Shenzhen (-0,1%) e Mumbai (-0,5%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale della Germania e l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori dell'Eurozona.



