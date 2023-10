La Porta di Brandeburgo illuminata con la bandiera israeliana

La Porta di Brandeburgo a Berlino è stata illuminata con la bandiera israeliana in segno di solidarietà dopo il devastante attacco di Hamas. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha pubblicato una foto della porta su X, scrivendo: "In solidarietà con Israele".

La Porta di Brandeburgo è il simbolo di Berlino, essendo rimasta per decenni a ridosso del muro e rappresentando fisicamente quindi anche la divisione e poi la riunificazione della città.

Attraverso le sue sei colonne neoclassiche sormontate dalla celeberrima quadriga, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 1933 le formazioni naziste Sa, Ss e Stahlhelm marciarono alla luce di fiaccole e tra rulli di tamburi segnando la presa del potere da parte di Adolf Hitler.



