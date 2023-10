Si profila manovra 22 miliardi, si cercano nuovi fondi sanità

Si profila,allo stato, una manovra da 22 miliardi. E' quanto viene spiegato in ambienti della maggioranza. Nella settimana in cui sarà all'esame del Parlamento la Nadef, l'obiettivo di governo e partiti della coalizione è anche di incrementare i fondi destinati alla sanità.L'auspicio è di avvicinarsi il più possibile alle prime ipotesi che facevano riferimento ad un budget aggiuntivo di 4 miliardi. Tra gli obiettivi indicati anche recentemente dalle premier c'è anche quello, per altro, di abbattere le liste d'attesa. Anche in questa chiave si starebbe valutando una flat tax al 15% sugli straordinari del personale sanitario.



