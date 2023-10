Russia, restrizioni su ingresso cittadini ucraini

La Russia ha introdotto requisiti speciali per l'ingresso per i cittadini ucraini provenienti da paesi terzi. Lo riferisce la Tass, che ha potuto visionare l'ordine esecutivo approvato dal governo russo. Secondo l'ordinanza, a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre, i cittadini ucraini potranno entrare in Russia solo attraverso il checkpoint stradale di Ludonka nella regione di Pskov oppure, per via aerea, attraverso il checkpoint dell'aeroporto Sheremetyevo di Mosca.

Si tratta di una misura provvisoria volta a garantire la sicurezza dei cittadini russi alla luce delle attuali circostanze geopolitiche. La procedura riguarda tutti i cittadini ucraini di età superiore ai 14 anni, nonché i minori di 14 anni che viaggiano con il loro rappresentante legale, tutore o custode che sono cittadini stranieri. Non sono soggetti a questa misura i cittadini ucraini di età inferiore a 14 anni che viaggiano da paesi terzi da soli o con i loro rappresentanti legali, tutori o custodi che possiedono la cittadinanza russa.

Rimane in vigore la procedura attualmente in vigore per i cittadini ucraini nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, che possono entrare in Russia attraverso i posti di blocco situati al confine amministrativo tra le nuove regioni e i territori limitrofi.



