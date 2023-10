Migranti: in Croazia fermati 125 irregolari a confine Bosnia

La polizia croata, in tre differenti operazioni condotte nelle ultime ore nella regione a sud di Zagabria, a ridosso della frontiera con la Bosnia-Erzegovina, ha intercettato e fermato 125 migranti irregolari che viaggiavano nascosti su furgoni sottoposti a controlli. Come riferiscono i media regionali, i tre automezzi trasportavano rispettivamente 48, 32 e 45 migranti entrati illegalmente in Croazia. I tre autisti sono stati arrestati con l'accusa di traffico di esseri umani.



