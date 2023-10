Figlia Arafat, dialogo e pace aspirazioni irrinunciabili

"I valori del dialogo e della pace come condizione per promuovere il bene e la crescita del proprio popolo, sono le strade che mio padre Yasser scelse di percorrere in tempi certamente difficili per la storia del mondo ma forse non quanto quelli attuali. E' proprio per questo che il confronto costruttivo, pur nella diversità di storia e identità, è il riconoscimento della pace come aspirazione irrinunciabile per ogni Nazione, e sono ancora oggi più necessari nell'impegno istituzionale e politico da parte di tutti". Così la figlia del leader palestinese Yasser Arafat, Zahwa parlando alla Festa dell'amicizia della Dc a Ribera (Agrigento)



