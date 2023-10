E' stato avviato oggi il processo di selezione per l'individuazione dei consulenti finanziario e legale che assisteranno il ministero dell'Economia e delle finanze nell'individuazione delle migliori modalità di dismissione della partecipazione di controllo nella Banca Monte dei Paschi di Siena e forniranno tale supporto in tutte le fasi di attuazione dell'operazione. Lo fa sapere il Mef in una nota.





