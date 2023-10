Landini, 'è l'ora di ribellarci per cambiare il Paese'

"Ci vediamo domani in piazza San Giovanni a Roma, tutti insieme, perché è il momento di prendere la parola, di difendere la democrazia e di ribellarci per cambiare il nostro Paese, per dare un futuro ai giovani. La Costituzione è la nostra 'Via maestra' e noi la vogliamo realizzare". Questo l'appello del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla vigilia della manifestazione nazionale promossa dalla confederazione insieme a oltre cento associazioni, in un video sui social, riprendendo lo slogan dell'iniziativa "La via maestra, insieme per la Costituzione".



