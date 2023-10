Fedez, 'senza i donatori di sangue non ci sarei'

"Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui". Lo ha detto ai giornalisti Fedez uscendo, con accanto la moglie Chiara Ferragni, dall'ospedale dove è stato ricoverato per due ulcere e dove ha ricevuto tre trasfusioni.

"Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo ma sto bene grazie", ha aggiunto. Poco prima di salire sul van e tornare a casa Fedez si è rivolto verso i giornalisti aggiungendo un ringraziamento per Chiara. "Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicina", ha detto il cantante.



