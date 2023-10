Calenda: non andrò in piazza con Pd e M5s l'11 novembre

"Ho il massimo rispetto per il Pd e il M5s e per le loro battaglie politiche, ma non sono le nostre". Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda ad Omnibus su La7,rispondendo sulla partecipazione alla manifestazione lanciata dal segretario del Pd Elly Schlein per l'11 novembre, alla quale ha già aderito il leader M5s Giuseppe Conte."Il nostro lavoro è far sedere ad un tavolo maggioranza e opposizione per parlare di cose concrete, come i salari, non fare manifestazioni. A meno che non si tratti di diritti, pace, guerra, come abbiamo fatto con l'Ucraina. Non si può andare continuamente in piazza, non aiuta la serietà della politica".





