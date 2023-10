Bonelli, esposto ai Pm sul video diffuso da Salvini

Il leader dei Verdi e deputato di Avs Angelo Bonelli ha depositato in procura un esposto riguardante il video sulla giudice Apostolico, diffuso dal ministro Salvini sui social, "affinchè verifichi se vi sia stata violazione dell'art.326 del codice penale, chiedendo di perseguire i soggetti che ne dovessero risultare responsabili, e per tutti quei reati che nei fatti esposti dovessero essere ravvisati". Lo annuncia in un comunicato lo stesso Bonelli. L'articolo 326 del codice penale persegue la diffusione di notizie che devono rimanere segrete da parte di un pubblico ufficiale.



