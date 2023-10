Arrivano linee guida Meloni ai ministri per spending review

Sono in arrivo le "linee guida emanate" dalla premier Giorgia Meloni indirizzate ai ministri" per avviare celermente" il percorso di monitoraggio e revisione della spesa pubblica. Lo ha spiegato, come si apprende, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nell'informativa sulla spending review ieri sera in Cdm. A quella lettera, ha chiarito, "seguirà l'attività di competenza del ministro dell'Economia". Per raggiungere questi obiettivi ciascun ministero può avvalersi di esperti, come già previsto dall'ultima manovra che ha assegnato complessivamente 20 milioni per quest'anno, 25 per il 2024 e 30 dal 2025.



