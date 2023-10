Annalisa debutta in vetta alla hit parade

E poi siamo finiti nel vortice, il nuovo lavoro di Annalisa, è l'album più venduto della settimana e debutta al numero 1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk sia nei dischi che nei vinili. E poi siamo finiti nel vortice è il primo album di Annalisa ad esordire al vertice della chart e il primo di un'artista italiana a raggiungere questa posizione da 6 mesi (l'ultima era stata Madame). Questo traguardo si aggiunge ai numerosi successi dell'ultimo anno: prima donna al numero 1 della classifica con un singolo da tre anni, unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e i suoi singoli Mon Amour e Ragazza Sola sono stati al numero 1 della classifica radiofonica. Al secondo posto Tedua con La Divina Commedia, seguito da Ligabue, in vetta una settimana fa, con il nuovo album Dedicato a noi, che da lunedì 9 ottobre parte dall'Arena di Verona con il nuovo tour, oltre 25 date fino a inizio dicembre. Quarta piazza per Geolier con Il coraggio dei bambini - Atto II. Recupera due posizioni Lazza con Sirio, ancora il più longevo in top ten con le sue 78 settimane di permanenza, davanti alla coppia formata da Coez e Frah Quintale con l'album a quattro mani Lovenbars, nato dall'amore comune per il rap e dalla stima reciproca, che ora è sesta (in discesa di un gradino). Settimi i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News, che reduci da un'estate di successo negli stadi hanno annunciato nuove date per il tour indoor nei palazzetti che li vedrà protagonisti la prossima primavera, davanti al producer multiplatino Drillionaire con il suo primo album ufficiale 10. Chiudono la top ten Marracash e Guè con Santeria Voodoo Edition e Marco Mengoni con Prisma, terzo capitolo della trilogia Materia.



