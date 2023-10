'Zelensky sarà a Granada per chiedere aiuti militari urgenti'

Il presidente Volodymyr Zelensky dovrebbe prendere parte al vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Granada, in Spagna: la sua partecipazione non è stata annunciata in anticipo per motivi di sicurezza, ma funzionari vicini al dossier hanno detto che il leader ucraino sarà presente con l'obiettivo di fare pressioni per ottenere aiuti militari più urgenti e necessari, come i sistemi di difesa aerea. Lo scrive il Guardian.

Proprio ieri sera in un video-messaggio Zelensky ha affermato: "Ci stiamo preparando per un'intensa attività internazionale, questa settimana e la prossima dovrebbero essere produttive per l'Ucraina".

"L'incontro di Granada offre anche a leader come il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico Rishi Sunak la possibilità di riaffermare il loro impegno nei confronti dell'Ucraina dopo che le turbolenze politiche negli Stati Uniti e in Europa hanno sollevato dubbi sul mantenimento del sostegno", scrive il Guardian.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA