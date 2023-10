Usb, 'il 10 ottobre sciopero dei taxi, no al dl asset'

Il 10 ottobre sarà sciopero di 24 ore dei taxi e "la causa scatenante è il decreto Asset, un provvedimento omnibus predisposto non a caso nel periodo estivo, con tempi di approvazione contingentati, 60 giorni".

Lo afferma l'Usb Taxi ricordando la protesta indetta per martedì prossimo insieme ad altre sigle. "Inopportuno è la definizione più elegante per questo decreto e ce ne renderemo conto quando con il più classico scaricabarile gli enti locali e il governo si rimpalleranno le responsabilità dell'incremento delle licenze senza nessun dato concreto".



