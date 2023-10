Tunisia, non abbiamo avvallato incasso di 60 milioni da Ue

"A seguito di quanto annunciato a proposito del versamento di una somma di 60 milioni di euro, il ministero degli Esteri tiene a precisare che le autorità tunisine non hanno dato alcun avvallo a proposito di questo incasso". Così Tunisi reagisce su facebook dopo che ieri la portavoce della Commissione europea Ana Pisonero aveva confermato che all'inizio di questa settimana la Commissione ha effettuato il pagamento di 60 milioni di sussidi all'erario tunisino.

Il ministero tunisino rimanda "al contenuto del comunicato stampa della Presidenza della Repubblica del 2 ottobre 2023" in cui il presidente Saied aveva rifiutato i fondi Ue.

La tranche fa parte di uno stanziamento di 127 milioni di euro annunciato un mese fa in base al memorandum d'intesa firmato fra la Ue e Tunisi a metà luglio per rafforzare la gestione delle frontiere del sud Europa e impedire la partenza di imbarcazioni di migranti.



