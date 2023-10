Tajani, video Apostolico? Doveva andarsene dalla manifestazione

Se la giudice Apostolico fosse stata "per caso alla manifestazione avrebbe dovuto allontanarsi e non stare in mezzo ai manifestanti" che insultavano le forze dell'ordine, "anche per dare fiducia ai cittadini", ne va della "credibilità della magistratura". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Dritto e Rovescio su Rete Quattro, rispondendo sul video postato su X da Matteo Salvini.

"Le decisioni" dei giudici non si discutono, "ma si possono commentare, e i magistrati non devono fare la guerra al governo", ha aggiunto Tajani.



