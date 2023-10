- PARIGI, 05 OTT - Le truppe francesi inizieranno a ritirarsi dal Niger "questa settimana", ha dichiarato Parigi, dopo le tensioni con la giunta militare al potere da luglio. "Inizieremo la nostra operazione di disimpegno questa settimana, in buon ordine, in sicurezza e in coordinamento con i nigerini", ha dichiarato il quartier generale militare, una settimana dopo che l'ambasciatore francese a Niamey è tornato in patria sotto le pressioni del regime.



