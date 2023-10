Mosca,'reclutati 38mila volontari per operazione speciale'

Più di 38.000 volontari sono stati reclutati per la guerra in Ucraina: lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, come riporta Tass.

"Volontari. In questo periodo abbiamo reclutato 38.000 volontari - afferma Shoigu - le persone sono altamente motivate e pronte a svolgere compiti di combattimento. Alcuni hanno già esperienza di combattimento, perché molti dei volontari, dopo aver completato un contratto di sei mesi, firmano il secondo, e ci sono quelli che firmano il terzo", ha detto Shoigu dopo un incontro con i comandanti dei gruppi tattici.



