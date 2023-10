Gros-Pietro, 'l'economia tornerà a crescere l'anno prossimo'

"C'è un rallentamento dell'economia. Era prevedibile perché tutte le banche centrali, compresa la Bce, stanno lottando contro l'inflazione, hanno aumentato i tassi e questo non può che far rallentare l'economia". Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sp, sottolineando come "speriamo che questo sia un rallentamento temporaneo: anzi, le nostre previsioni sono che sarà un rallentamento temporaneo e si ricomincerà a crescere l'anno prossimo". Gros-Pietro ha parlato coi cronisti a margine della tavola rotonda su 'Etica e economia' organizzata da Fondazione Spadolini Nuova Antologia in collaborazione con Banca d'Italia.



