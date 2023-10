Sunak a congresso Tory, voglio cambiare il Paese e lo farò

"Cambiare il Paese" nei fatti e non a parole. E' il messaggio lanciato oggi dal premier britannico Rishi Sunak - in veste di leader del partito di governo - nel discorso di chiusura dell'annuale conferenza Tory ospitata a Manchester. Sunak ha ammesso che il suo partito è al potere da oltre 13 anni, che i cambiamenti promessi sono rimasti spesso "retorica", e che per questo "la gente è stanca della politica e ha ragione". Ma ha aggiunto che i cambiamenti non arriveranno dal Labour e si è impegnato a realizzarli: come dimostrato - ha detto - dal suo annuncio sulla frenata "pragmatica" della strategia sulla transizione verde.

Il premier conservatore Rishi Sunak ha annunciato il taglio dell'HS2, la nuova linea ferroviaria ad alta velocità destinata a collegare Londra al nord dell'Inghilterra, eliminando la tratta fondamentale per Manchester nel corso del suo discorso al congresso del partito di maggioranza che si tiene proprio nella seconda città del Regno Unito. Quanto risparmiato - 36 miliardi di sterline - sarà investito invece in un piano di infrastrutture per i trasporti con "centinaia di nuovi progetti nel nord e nelle Midlands, e in tutto il Paese".

Il premier britannico Rishi Sunak ha esortato gli alleati occidentali a fornire i mezzi necessari all'Ucraina per "finire il lavoro", riferendosi al sostegno militare per Kiev nel conflitto in corso con la Russia. "Se forniscono gli strumenti agli ucraini, finiranno il lavoro", ha detto il primo ministro conservatore.



