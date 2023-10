L'indice Pmi composito sale a 47,2 punti nell'Eurozona

L'indice Pmi composito dell'Eurozona è salito a 47,2 punti in settembre nell'Eurozona, più dei 47,1 punti previsti, contro i 46,7 punti di agosto. In rialzo a 48,7 punti l'analogo indice dei direttori d'acquisto del settore dei servizi, contro i 48,4 previsti e i 47,9 punti registrati in agosto.

L'indice Pmi composito italiano è salito a 49,2 punti contro in settembre, contro i 48,2 di agosto. In rialzo a 49,9 punti l'analogo indice dei servizi, contro i 50 punti previsti i 49,8 del mese precedente.



