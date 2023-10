Lagarde ribadisce, 'con questi tassi l'inflazione cala'

"In base alla nostra valutazione attuale, riteniamo che i tassi abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, daranno un contributo sostanziale al tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo di medio termine": lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde aprendo la conferenza dei ricercatori a Francoforte. La presidente ha ribadito che le future decisioni continueranno a basarsi sui tre criteri individuati, cioè le prospettive dell'inflazione, la dinamica dell'inflazione di fondo e la forza della trasmissione della politica monetaria. Tali decisioni "garantiranno che i tassi di interesse rimangano fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario", ha aggiunto.



