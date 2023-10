++ Droga: riciclavano e inviavano in Cina denaro, 33 arresti ++

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura, stanno eseguendo, nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso un'ordinanza di custodia cautelare (in carcere per 22 persone e agli arresti domiciliari per 11 persone), per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio, oltre che per i reati di estorsione, autoriciclaggio e detenzione abusiva di armi. L'attività di riciclaggio era svolta da soggetti di nazionalità cinese che inviavano il denaro nel loro Paese.



