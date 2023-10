Rendimento Btp tocca il 4,9%, ai massimi da novembre 2012

Continua la pressione sui rendimenti dei titoli di Stato, con i Btp italiani che scontano più degli altri bond governativi l'attesa per uno scenario prolungato di tassi alti. Il decennale italiano si è spinto fino a toccare il 4,9%, ai massimi da novembre 2012, in rialzo di dieci punti base sulla chiusura di ieri, per poi ripiegare al 4,88%. Lo spread con il Bund sale a 193, in crescita di cinque punti, con il decennale tedesco che rende il 2,95%, in rialzo di tre punti base, al pari di quello francese, che rende il 3,5%.

Continuano ad aggiornare i massimi dal 2007 anche i Treasury americani, il cui rendimento è salito al 4,739%



Riproduzione riservata © Copyright ANSA