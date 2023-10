Pizzaballa all'ANSA, 'Netanyahu faccia seguire i fatti'

"Prendiamo atto che per la prima volta, se non erro, anche il primo ministro israeliano ha stigmatizzato questo fenomeno.

Speriamo che ora, oltre alle parole, seguano i fatti". Lo ha detto all'ANSA il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca dei latini di Gerusalemme, sugli sputi di alcuni ebrei ortodossi a pellegrini cristiani. "Non è un fenomeno che mi stupisce e, purtroppo - ha sottolineato - non è una novità. La sempre maggiore frequentazione da parte di ebrei ultraortodossi della Via Dolorosa renderà inevitabilmente questi fenomeni sempre più frequenti".

Per il Patriarca di Gerusalemme, "sarà necessario un lungo lavoro di educazione, unito anche alla necessaria attuazione delle leggi che proibiscono questi fenomeni di intolleranza religiosa". All'inizio della dichiarazione Pizzaballa ha detto di "aver visto come tutti quanto è avvenuto in questi giorni a Gerusalemme, nella Città vecchia, in particolare gli episodi degli sputi ai pellegrini cristiani in Via dolorosa".

"Ringrazio - ha quindi concluso - le tante associazioni israeliane, religiose e non, che hanno espresso solidarietà".





