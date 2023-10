La stagione delle riforme deve andare avanti con "determinazione". "L'autonomia differenziata proseguirà senza stop". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al festival delle Regioni. "L'occasione per un'Italia più unita coesa e forte", per "garantire a tutti i cittadini lo stesso livello dei servizi", per dare "più poteri alle Regioni garantendo sempre coesione nazionale".



