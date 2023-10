Al Csm presentata pratica a tutela della giudice di Catania

E' stata depositata al Comitato di presidenza del Csm la richiesta della maggioranza dei consiglieri togati di aprire una pratica a tutela della giudice di Catania Iolanda Apostolico finita nella bufera per non convalidato il trattenimento nel Cpr di Pozzallo di tre migranti.

I firmatari sono 13 e sono i consiglieri dei gruppi di Area, Unicost, Magistratura democratica e gli indipendenti Roberto Fontana e Andrea Mirenda. Non ha invece aderito all'iniziativa - che è una risposta alla "grave delegittimazione professionale" di cui è stata oggetto Apostolico e agli "attacchi all'autonomia dei giudici venuti, secondo i firmatari, da esponenti del governo e della maggioranza - Magistratura Indipendente.

"Noi al Consiglio non facciamo politica" dicono i togati di M.I., spiegando perché non hanno aderito all'iniziativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA